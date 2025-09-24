Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт, хотели забрать на СВО, пишет E1.RU.
По данным издания, мужчина перебрался с семьей из ДНР в 2023 году. В начале августа его задержали сотрудники военной полиции. Мужчине сообщили, что его мобилизовали в Донбассе и объявили в розыск.
Военные следователи провели проверку и отказали в возбуждении дела, но от идеи отправить мужчину на фронт не отказались. В середине сентября ему стало плохо перед посадкой на военный самолет.
После срочной операции — шунтирования — вместо реабилитации в госпитале, Виталия направили обратно в часть для ожидания отправки в зону боевых действий.
Родственники подали заявление в военный СК с просьбой разобраться в ситуации и позволить мужчине завершить лечение, а потом отправится на фронт.