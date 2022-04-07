Природоохранная прокуратура выявила нарушения мер пожарной безопасности в лесах Рязанской области

В Рязанской области природоохранная прокуратура накануне пожароопасного сезон выявила нарушения мер пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Реклама -

Сотрудники природоохранной прокуратуры в марте провели анализ пожароопасной ситуации. Установлено, что главами сельских поселений и руководителями организаций, территории которых граничат с лесным фондом, не проведены профилактические противопожарные мероприятия. Речь идёт об опашке территории, создании минерализованных полос, очистке территорий, прилегающих к лесам, от мусора.

Главам органов местного самоуправления и руководителям коммерческих организаций направлены предостережения.