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Четверг, 7 апреля, 2022

Природоохранная прокуратура выявила нарушения мер пожарной безопасности в лесах Рязанской области

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Природоохранная прокуратура выявила нарушения мер пожарной безопасности в лесах Рязанской области

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В Рязанской области природоохранная прокуратура накануне пожароопасного сезон выявила нарушения мер пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники природоохранной прокуратуры в марте провели анализ пожароопасной ситуации. Установлено, что главами сельских поселений и руководителями организаций, территории которых граничат с лесным фондом, не проведены профилактические противопожарные мероприятия. Речь идёт об опашке территории, создании минерализованных полос, очистке территорий, прилегающих к лесам, от мусора.

Главам органов местного самоуправления и руководителям коммерческих организаций направлены предостережения.

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