25.9 C
Рязань
Вторник, 28 июня, 2022

Природоохранная прокуратура обязала рыбновскую администрацию очистить берег реки Сосенка

spot_img
7info7

Природоохранная прокуратура обязала рыбновскую администрацию очистить берег реки Сосенка

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки по обращению граждан подтвержден факт захламления отходами (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклянные бутылки) береговой полосы реки Сосенка в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области.

С целью устранения нарушений природоохранной прокуратурой главе администрации Рыбновского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7