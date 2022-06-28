Природоохранная прокуратура обязала рыбновскую администрацию очистить берег реки Сосенка

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки по обращению граждан подтвержден факт захламления отходами (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклянные бутылки) береговой полосы реки Сосенка в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области.

С целью устранения нарушений природоохранной прокуратурой главе администрации Рыбновского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.