Принимаются заявки на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о приеме заявок для участия в конкурсе, направленном на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям проводят в период с 21 июня по 21 ноября 2022 года V Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Основными задачами конкурса являются:

выявление лучших практик и объединение усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества для укрепления единства российской нации, достижения межнационального мира и согласия;

стимулирование и поддержка деятельности этнокультурных СО НКО, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений, проводящих мероприятия в сфере национальной политики;

обмен опытом и тиражирование лучших практик в сфере межнациональных отношений, сохранения национальных языков, культур и традиций.

Номинации конкурса лучших практик в сфере национальных отношений:

лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;

лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Также в партнерстве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» в 2022 году объявляется номинация «лучшие практики в сфере народной дипломатии».

В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации и организации, предоставившие заявки в соответствии с условиями конкурса. Заявитель заполняет заявку на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и направляет ее для рассмотрения Конкурсной комиссией.

Подать заявку на конкурс можно на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» ресурсныйцентр-анр.рф .

Итоги Конкурса будут подведены до 21 ноября 2022 года. Лучшие практики будут презентованы на IV Общероссийской Конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» и войдут в методические материалы конкурса.

Контактное лицо – координатор Конкурса Бурова Аделина Игоревна, эл. почта: [email protected] , [email protected] , тел. +7 987 986-14-07.