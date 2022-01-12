Приметы старого Нового года: что можно и нельзя делать 13 и 14 января

После перехода с юлианского на григорианский календарь появился новый праздник – старый Новый год. Он даёт нам возможность ещё раз прикоснуться к радости новогодних торжеств. В народной традиции возможность встретить Новый год ещё раз, по старому стилю, была воспринято благосклонно. Не случайно 13 января и в ночь на 14 января, то есть в канун праздника, многие накрывают столы, приглашают гостей. Это время ещё называют Щедрым вечером, ведь есть традиция дарить друг другу подарки и ни в чём не отказывать близким.

Какие приметы существуют для старого Нового года? Что можно и что нельзя делать?

Традиции и запреты 13 и 14 января

Старый Новый год считается магическим периодом. Поэтому есть поверье, что встречать его лучше в кругу семьи. Тогда в дом в новом году придёт много радости и хороших новостей.

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Молодые люди в канун старого Нового года отправлялись колядовать, пели обрядовые песни и поздравляли друзей и знакомых с праздником. За песнями следовало угощение – пряники, пироги, конфеты. Их традиционно дарили друг другу, что считалось особым знаком, привлекающим в жизнь людей богатство.

На столах в праздник обязательно должна быть свинина. Накануне Щедрого вечера обязательно нужно зарезать поросёнка и угостить соседей свежим мясом. Этот ритуал поможет привлечь в дом достаток.

У наших предков существовал один необычный обряд, который помогал определить судьбу на ближайшее будущее. Семья собиралась за столом в Новый год и ждала гостей. Считалось, если первым в дом войдёт холостой мужчина, год пройдёт легко и радостно, без каких-либо отягощающих событий и проблем. Если заходил женатый мужчина – в семье ожидали какое-нибудь радостное событие (например, свадьбу). Если на пороге появлялся многодетный мужчина – ждали прибавление. Если первым заходил вдовец, то ничего, кроме бед, в предстоящем году не ждали.

Считалось, если в Щедрый вечер на столе будут орехи и мёд – в Новом году ожидается достаток.

13 и 14 января не стоит брать деньги взаймы и давать в долг. Не случайно появилась традиция уходить в Новый год «с чистовой финансовой совестью». Долги могли привести к большим тратам и денежным неудачам.

Стоит обратить внимание на свой внешний вид. Новый год ни в коем случае нельзя встречать в грязной, неопрятной одежде.

Народные приметы 13 и 14 января

Если дует южный ветер, то год будет теплым, а лето — жарким;

Если дует западный ветер, в реках будет много рыбы, а коровы дадут много молока. Значит, семья будет жить в достатке и изобилии;

Оттепель обещает теплое и дождливое лето;