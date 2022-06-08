Приметы на Федорин день 9 июня: почему ни в коем случае нельзя убираться дома?

9 июня православные христиане вспоминают святую Феодору Александрийскую. Феодора решила посвятить свою жизнь служению Богу и приняла обед безбрачия. Решением суда она была отправлена в публичный дом. От осквернения Феодору спас воин Дидим. Он ворвался внутрь, разогнал мужчин и дал святой свою одежду. За это их обоих казнили, а тела мучеников сожгли.

9 июня в народном календаре – праздник Феодоры Домовницы. Большинство примет и запретов этого дня связаны именно с жилищем и его хранителем – домовым.

На Феодору не выноси сор из избы.

Сегодня важно задобрить домового. Чтобы он продолжал оберегать в доме мир и порядок, на пол в угол, где размещены иконы, ставили горшочек с кашей.

Существует запрет на пустую болтовню 9 июня. Особенно это касается девушек и женщин. Считалось, что сегодня запросто можно «проболтать» своё счастье.

Не стоит сегодня изготавливать талисманы и обереги. Скорее всего, оно привлекут в вашу жизнь болезни.

Не в коем случае сегодня нельзя убираться. В противном случае можно лишиться защиты и покровительства святой. Из семьи будут уходить деньги, а в доме будут царить беспокойство и разлад.

Народные приметы 9 июня

Если на рассвете душно и лес шумит без ветра – днём быть дождю;

Много росы по утру – к ясному дню;

Если в земле видны черви, быть сильной грозе;