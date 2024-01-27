Приметы и запреты 28 января: что нельзя делать в Павлов день

28 января в народном календаре отмечается Павлов день. В этот день православные христиане чтят святых Иоанна Кущника и Павла Фивейского.
Павел считается первым христианским монахом и отшельником. Он жил на рубеже III-IV веков новой эры. На иконе Павла Фивейского изображают с ветками пальмового дерева, вороном и львами.
В народе Павлов день считается опасным днем, когда активизируются темные силы. Поэтому в этот день существует множество примет и запретов.
Что нельзя делать 28 января
- Не стоит ругаться с недоброжелателями. Ссора с недругом в Павлов день может привести к серьезным проблемам, которые будут преследовать вас весь год.
- Нельзя завидовать, хамить, особенно это касается родных и близких. Завистливые мысли и злые слова могут привлечь к вам негатив и беду.
- Запрещено заниматься магией и колдовством. В Павлов день колдуны и ведьмы особенно сильны, поэтому любое магическое вмешательство может иметь негативные последствия.
- Нельзя грубить, хамить, общаться неприветливо с незнакомцами, особенно людьми старшего возраста. Недоброжелательное отношение к окружающим может привлечь к вам неудачу и несчастье.
- Нельзя ходить в лес. В Павлов день в лесу можно встретиться с нечистой силой.
Что можно делать 28 января
- В этот день можно печь хлеб. Считается, что хлеб, испеченный в Павлов день, будет особенно вкусным и полезным.
- Можно дарить подарки. Подарок, сделанный в Павлов день, будет иметь особую ценность для получателя.
- Можно помолиться святому Павлу. Молитва святому Павлу может помочь вам в трудную минуту.
Приметы 28 января
- Ясный день предвещает хороший урожай.
- Снегопад в этот день означает, что будет много грибов в лесу.
- Если в Павлов день на улице мороз, то весна будет поздней.
- Если в этот день собака лает на дверь, то в дом придет беда.