Суббота, 27 января, 2024
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Приметы и запреты 28 января: что нельзя делать в Павлов день

7info
Изображение от rawpixel.com на Freepik
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28 января в народном календаре отмечается Павлов день. В этот день православные христиане чтят святых Иоанна Кущника и Павла Фивейского.

Павел считается первым христианским монахом и отшельником. Он жил на рубеже III-IV веков новой эры. На иконе Павла Фивейского изображают с ветками пальмового дерева, вороном и львами.

В народе Павлов день считается опасным днем, когда активизируются темные силы. Поэтому в этот день существует множество примет и запретов.

Что нельзя делать 28 января

  • Не стоит ругаться с недоброжелателями. Ссора с недругом в Павлов день может привести к серьезным проблемам, которые будут преследовать вас весь год.
  • Нельзя завидовать, хамить, особенно это касается родных и близких. Завистливые мысли и злые слова могут привлечь к вам негатив и беду.
  • Запрещено заниматься магией и колдовством. В Павлов день колдуны и ведьмы особенно сильны, поэтому любое магическое вмешательство может иметь негативные последствия.
  • Нельзя грубить, хамить, общаться неприветливо с незнакомцами, особенно людьми старшего возраста. Недоброжелательное отношение к окружающим может привлечь к вам неудачу и несчастье.
  • Нельзя ходить в лес. В Павлов день в лесу можно встретиться с нечистой силой.

Что можно делать 28 января

  • В этот день можно печь хлеб. Считается, что хлеб, испеченный в Павлов день, будет особенно вкусным и полезным.
  • Можно дарить подарки. Подарок, сделанный в Павлов день, будет иметь особую ценность для получателя.
  • Можно помолиться святому Павлу. Молитва святому Павлу может помочь вам в трудную минуту.

Приметы 28 января

  • Ясный день предвещает хороший урожай.
  • Снегопад в этот день означает, что будет много грибов в лесу.
  • Если в Павлов день на улице мороз, то весна будет поздней.
  • Если в этот день собака лает на дверь, то в дом придет беда.
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