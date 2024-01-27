Приметы и запреты 28 января: что нельзя делать в Павлов день

28 января в народном календаре отмечается Павлов день. В этот день православные христиане чтят святых Иоанна Кущника и Павла Фивейского.

Павел считается первым христианским монахом и отшельником. Он жил на рубеже III-IV веков новой эры. На иконе Павла Фивейского изображают с ветками пальмового дерева, вороном и львами.

В народе Павлов день считается опасным днем, когда активизируются темные силы. Поэтому в этот день существует множество примет и запретов.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит ругаться с недоброжелателями. Ссора с недругом в Павлов день может привести к серьезным проблемам, которые будут преследовать вас весь год.

Ссора с недругом в Павлов день может привести к серьезным проблемам, которые будут преследовать вас весь год. Нельзя завидовать, хамить, особенно это касается родных и близких. Завистливые мысли и злые слова могут привлечь к вам негатив и беду.

Завистливые мысли и злые слова могут привлечь к вам негатив и беду. Запрещено заниматься магией и колдовством. В Павлов день колдуны и ведьмы особенно сильны, поэтому любое магическое вмешательство может иметь негативные последствия.

В Павлов день колдуны и ведьмы особенно сильны, поэтому любое магическое вмешательство может иметь негативные последствия. Нельзя грубить, хамить, общаться неприветливо с незнакомцами, особенно людьми старшего возраста. Недоброжелательное отношение к окружающим может привлечь к вам неудачу и несчастье.

Недоброжелательное отношение к окружающим может привлечь к вам неудачу и несчастье. Нельзя ходить в лес. В Павлов день в лесу можно встретиться с нечистой силой.

Что можно делать 28 января

В этот день можно печь хлеб. Считается, что хлеб, испеченный в Павлов день, будет особенно вкусным и полезным.

Считается, что хлеб, испеченный в Павлов день, будет особенно вкусным и полезным. Можно дарить подарки. Подарок, сделанный в Павлов день, будет иметь особую ценность для получателя.

Подарок, сделанный в Павлов день, будет иметь особую ценность для получателя. Можно помолиться святому Павлу. Молитва святому Павлу может помочь вам в трудную минуту.

Приметы 28 января

Ясный день предвещает хороший урожай.

Снегопад в этот день означает, что будет много грибов в лесу.

Если в Павлов день на улице мороз, то весна будет поздней.

Если в этот день собака лает на дверь, то в дом придет беда.