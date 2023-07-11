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Приметы и поверья 13 июля: что обязательно нужно сделать в День двенадцати апостолов

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В православном календаре 13 июля — День памяти 12 апостолов, учеников Христовых. Наши предки по-особому относились к Собору святых апостолов и считали, что на своих плечах они удерживают лето.

Ранним утром жители сёл и деревень выходили в поля и кланялись солнцу, тем самым приветствуя красное лето. У зари крестьяне просили помощи в вызревании урожая.

Какие традиции и запреты связаны с 13 июля? Что нельзя и нужно делать в День двенадцати апостолов?

Традиции и запреты 13 июля

Без оберега 13 июля из дома старались не выходить. Считалось, что можно легко стать жертвой сглаза. Например, пастухам с собой велено было брать куриные яйца, тем, кто отправляется на сенокос, — корку хлеба. В качестве талисмана подойдёт крестик или любой драгоценный камень.

Неудачными окажутся встречи и свидания, назначенные на первую половину дня. Посиделки с друзьями и рабочие совещания лучше перенести на вечер.

Копать землю, сажать и пересаживать растения — к плохому урожаю. Можно только поливать.

Плохая примета — стричь волосы 13 июля. В противном случае можно укоротить свою судьбу.

Так как 13 июля — православный праздник, нужно сходить в церковь и помолиться. Также обязательно стоит помочь нуждающимся и подать милостыню.

Если вдруг вы находитесь с кем-то в ссоре, сделайте первый шаг к примирению.

Народные приметы 13 июля

  • Если кукушка кукует 13 июля, лето будет долгим и тёплым;
  • Утренняя роса предвещает солнечную погоду;
  • Облака желтоватого цвета сулят приближающуюся непогоду;
  • Белые облака плывут против ветра — к осадкам.

Сон в ночь на 13 июля расскажет о грядущих переменах в жизни, которые буквально разделят жизнь на «до» и «после». Это могут быть как хорошие, так и плохие изменения.

Рождённые 13 июля отличаются тем, что крайне удачливы. По жизни им часто выпадают шансы, которыми они смело пользуются.

Именины 13 июля отмечают Михаил, Степан, Григорий, Петр, Яков, Андрей, Тимофей, Иван.

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