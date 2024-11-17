Приметы 18 ноября: в день Ионы нельзя тратиться на дорогие вещи и злить банного духа

18 ноября православная церковь вспоминает архиепископа Новгородского и Псковского Иону. В народной традиции день отразил его имя.

Традиционно в этом время наши предки следили за приметами, чтобы понять, какой будет наступающая зима. А молодые девицы просили у Бога надёжного и доброго спутника жизни.

Что нельзя и что нужно делать в день Ионы? К каким суевериям стоит прислушаться?

ТРАДИЦИИ И ЗАПРЕТЫ 18 НОЯБРЯ

Если в день Ионы обнаружишь под порогом чужой веник, значит, на дом кто-то наслал порчу. Неприятную находку необходимо сжечь в печи.

Небольшой веник из берёзы 18 ноября нужно положить в кроватку младенца. Он защитит ребёнка от болезней и сглаза.

Не стоит сегодня принимать важные решения, особенно если они связаны с покупкой недвижимости. Скорее всего, сделка окажется крайне неудачной.

Наши пращуры верили: если на Иона купишь что-то дорогое, долго оно не прослужит.

Чтобы обеспечить себе крепкое здоровье на целую зиму, необходимо сходить 18 ноября в баню. Правда, в бане не стоит громкой смеяться и разговаривать. В противном случае можно разозлить банного духа.

Девушку на Иона гадают на будущего мужа. Считалось, что любовные заговоры в этот день имеют особенную силу.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 18 НОЯБРЯ

• Если утром на ветках появился иней, зима будет долгой и затяжной;

• На Иону пошёл снег – к богатым хлебам;

• Снег падает крупными хлопьями? Жди снежной и морозной зимы;

• Дымка затянула луну ночью – к ненастной погоде утром;

• Ясное небо и яркие звёзды ночью сулят сильный мороз.

РОЖДЁННЫЕ 18 НОЯБРЯ

Те, кому суждено родиться 18 ноября, отличаются жизнелюбием, неуёмной энергией и инициативностью. Они всегда с лёгкостью берутся за новые начинания и всегда доводят до конца любое дело, превозмогая любые трудности. При внешней праздности и легкомысленности этим людям всегда удаётся оставаться собранными и сосредоточенными.

Такие люди находят себя в точных и общественных науках, легко справляются с работой, требующей много общаться с окружающими.

Именины 18 ноября празднуют Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.