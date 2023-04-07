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Пятница, 7 апреля, 2023
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Приложение ВТБ Мои Инвестиции отмечено премией «Золотое приложение 2022»

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ВТБ Мои Инвестиции получило специальную награду «Золотое приложение 2022» премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».

Ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета «Золотое приложение» проходит в шестой раз. ВТБ Мои Инвестиции с момента запуска летом 2018 года пятый раз номинируется на премию и получает высокую оценку жюри.

В приложении можно за несколько минут открыть брокерский счет, пополнить его и начать совершать сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. ВТБ Мои Инвестиции продолжает работать над расширением функционала приложения. В 2022 году появилась возможность открывать брокерский счет через портал Госуслуг, пополнять его с помощью СБП и через карты любого банка без комиссии. Кроме того, в приложении стали доступны инструменты, которые позволяют пользователям адаптировать инвестиционную стратегию под индивидуальные запросы, включая расширенный фильтр для создания подборок акций и облигаций по определенным параметрам, увеличенное количество фундаментальных показателей эмитентов. Также пользователям приложения доступен уникальный Индекс ВТБ, показывающий настроения на фондовом рынке. Ежедневно в приложении проводится около 300 тысяч сделок.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отметил:

«Розничные инвесторы играют все большую роль на российском финансовом рынке, и мы считаем, что инвестировать должно быть просто и удобно. Мы постоянно работаем над улучшением функционала брокерского приложения и предлагаем нашим клиентам доступ к широкому спектру финансовых инструментов, которые позволят им диверсифицировать вложения и выбрать наиболее удобную и эффективную стратегию инвестирования».

Ранее приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано «Лучшим брокерским онлайн-сервисом» в рамках конкурса «Элита фондового рынка 2022», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

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