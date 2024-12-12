Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Прилетает хорошо: подпольщик сообщил об ударах по объектам на Украине

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поздно вечером 12 декабря сообщил в телеграм-канале о массированном ударе ВС РФ по территории Украины.

По словам Лебедева, «прилетает хорошо по военным объектам Украины».

В частности, в Павлограде удар нанесён в направлении химического производства, на котором делают кассетную начинку для ракет РСЗО.

Пара взрывов прозвучала около Харькова, на месте замечены скорые помощи.

— Рядом с Киевом пара взрывов. В Борисполе прилёт около ЖД и складов, в Вышгороде на северной окраине города, поехали «скорые». Говорят располагу удачно развалили, — пишет Лебедев.

Также есть прилёты в других областях Украины.

Официальная информация пока не поступала.

Новости рубрики
Новости мира

На Украине испугались, что Россия может потребовать Днепропетровскую область

Москва может потребовать Днепропетровскую область в случае дальнейших успехов российских военных на фронте, заявил...
Новости мира

В Волгограде ребенок несколько дней жил с трупом матери: подробности

Журналисты издания V1.RU узнали подробности трагедии в микрорайоне «Родниковая долина» в Волгограде, где 4-летний...
Новости мира

Генерал Смуров назвал самые распространенные в России наркотики

«Синтетика» лидирует — она составляет 53,3% всех изъятых наркотических средств