Прилетает хорошо: подпольщик сообщил об ударах по объектам на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поздно вечером 12 декабря сообщил в телеграм-канале о массированном ударе ВС РФ по территории Украины.
По словам Лебедева, «прилетает хорошо по военным объектам Украины».
В частности, в Павлограде удар нанесён в направлении химического производства, на котором делают кассетную начинку для ракет РСЗО.
Пара взрывов прозвучала около Харькова, на месте замечены скорые помощи.
Также есть прилёты в других областях Украины.
Официальная информация пока не поступала.