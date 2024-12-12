Прилетает хорошо: подпольщик сообщил об ударах по объектам на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поздно вечером 12 декабря сообщил в телеграм-канале о массированном ударе ВС РФ по территории Украины.

По словам Лебедева, «прилетает хорошо по военным объектам Украины».

В частности, в Павлограде удар нанесён в направлении химического производства, на котором делают кассетную начинку для ракет РСЗО.

Пара взрывов прозвучала около Харькова, на месте замечены скорые помощи.

— Рядом с Киевом пара взрывов. В Борисполе прилёт около ЖД и складов, в Вышгороде на северной окраине города, поехали «скорые». Говорят располагу удачно развалили, — пишет Лебедев.

Также есть прилёты в других областях Украины.

Официальная информация пока не поступала.