Прилепин рассказал о необычайной самоотверженности корейских бойцов

Солдаты из Северной Кореи, участвовавшие в освобождении Курской области, отличались необычайным уровнем самоотверженности. Об этом рассказал aif.ru писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

По словам Прилепина, корейцев в деле видели его боевые товарищи. Они отметили высокий уровень подготовки солдат из КНДР, а особенно совершенно необычайный уровень самоотверженности.

Боевики ВСУ сумели взять в плен только двух корейцев. В уставе армии КНДР чётко прописано, что бойцы не имеют права сдаваться в плен, и они не сдавались. У одного из попавших в плен оказались перебиты обе руки, у второго снесло челюсть — человек был без сознания. Взорвать находившиеся при них гранаты корейцы просто не сумели.

Реклама

— Все остальные бойцы, которые рисковали попасть в плен, в плен не попали. Это одна из вещей, которые надо понимать про состояние северокорейской армии и про их волевые качества, — цитирует издание Прилепина.