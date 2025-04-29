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Новости России

Прилепин рассказал о необычайной самоотверженности корейских бойцов

Алексей Самохин

Солдаты из Северной Кореи, участвовавшие в освобождении Курской области, отличались необычайным уровнем самоотверженности. Об этом рассказал aif.ru писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

По словам Прилепина, корейцев в деле видели его боевые товарищи. Они отметили высокий уровень подготовки солдат из КНДР, а особенно совершенно необычайный уровень самоотверженности.

Боевики ВСУ сумели взять в плен только двух корейцев. В уставе армии КНДР чётко прописано, что бойцы не имеют права сдаваться в плен, и они не сдавались. У одного из попавших в плен оказались перебиты обе руки, у второго снесло челюсть — человек был без сознания. Взорвать находившиеся при них гранаты корейцы просто не сумели.

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— Все остальные бойцы, которые рисковали попасть в плен, в плен не попали. Это одна из вещей, которые надо понимать про состояние северокорейской армии и про их волевые качества, — цитирует издание Прилепина.

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