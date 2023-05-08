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Понедельник, 8 мая, 2023

Прилепин обратился к организаторам покушения на его жизнь

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Писатель Захар Прилепин обратился в своем телеграм-канале к организаторам покушения на его жизнь.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», – написал он.

Шестого мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель. Он попал в больницу, пострадавшего прооперировали, он пришел в себя. Скончался его близкий друг по прозвищу «Злой», который находился на пассажирском кресле.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на СБУ.

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