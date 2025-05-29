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Новости России

Приказ о теракте: политолог Марков объяснил появление Мединского на сайте «Миротворец»

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

Приказ о теракте: политолог Марков объяснил появление Мединского на сайте «Миротворец»

Алексей Самохин

Российский политолог Сергей Марков в телеграм-канале рассуждает о ситуации вокруг появления на экстремистском сайте «Миротворец» данных советника президента России Владимира Мединского и членов его семьи. 

По мнению политолога, информация на сайте — по сути список целей терактов. Получается, что президент Украины Зеленский дал указание угрожать терактом главе делегации России на мирных переговорах. 

Марков считает, что Мединский не устраивает Зеленского, потому что он умный, политический, опытный. На месте руководителя делегации он бы предпочёл увидеть российского бюрократа. 

Помочь убрать Мединского Зеленский просил США, но не удалось. 

— Тогда Зеленский решил просто убрать Мединского, запугав его терактом против семьи, — пишет Марков. 

Если и это не принесёт результата, по мнению политолога, будет отдан приказ о теракте против Мединского. 

— Зеленский уверен, что Европа простит ему любые преступления. Потому что Европа помогает ему совершать преступления уже 6 лет, — пишет эксперт.

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