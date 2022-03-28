Значительное подорожание кормов и ветеринарных препаратов (в некоторых магазинах цены выросли до 60%) не только ударило по карманам хозяев питомцев, но и поставило в сложную ситуацию приюты для бездомных животных. Например, ежемесячные расходы московского приюта «Тимошка» выросли на 30-40%, рассказали в организации.

— Будучи частным приютом, существующим за счет собственных средств и пожертвований, мы вынуждены ужиматься во всем. Теперь вместо гречки и крупы закупаем гречневые хлопья. Сможем ли мы закупить противопаразитарные препараты на сезон, неясно. Какое-то время продержимся, но, если ситуация не изменится, рискуем оказаться на грани голода. Подорожали стройматериалы и щебень, а значит, во время таяния снегов мы «поплывем». Строить новые вольеры тоже нереально, — рассказали в приюте.

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Помимо того, что растут расходы, сокращается количество пожертвований.

— Чтобы продержаться месяц, приюту нужно 630 тыс. рублей. В этом месяце нам удалось собрать лишь треть этой суммы. У нас есть небольшая заначка сухого корма, недели на две — дней десять хватит. Что будет дальше, мы не знаем, — поделились директор московского приюта «Альма» Людмила Бычкова.

В «Альме» живут 500 животных — среди них собаки, кошки и кролики.

Подопечных петербургского приюта «Ржевка» собираются переводить на российские корма — импортные сегодня «золотые», а пожертвований стало меньше, поделились в организации.

— Уже сейчас волонтеры и посетители приюта стали приносить гораздо меньше корма, — отметили в «Ржевке».

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Прижали хвосты: приюты для животных столкнулись со сложностями при закупке кормов»