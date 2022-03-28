Приюты для животных столкнулись со сложностями при закупке кормов

Значительное подорожание кормов и ветеринарных препаратов (в некоторых магазинах цены выросли до 60%) не только ударило по карманам хозяев питомцев, но и поставило в сложную ситуацию приюты для бездомных животных. Например, ежемесячные расходы московского приюта «Тимошка» выросли на 30-40%, рассказали в организации.
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Помимо того, что растут расходы, сокращается количество пожертвований.
В «Альме» живут 500 животных — среди них собаки, кошки и кролики.
Подопечных петербургского приюта «Ржевка» собираются переводить на российские корма — импортные сегодня «золотые», а пожертвований стало меньше, поделились в организации.