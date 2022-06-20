Приёмная кампания стартует в вузах России

Приём документов начался 20 июня, – пишут «Известия». На бюджетные отделения в этом году претендуют около 600 тысяч абитуриентов.

Большая часть мест отдана техническим и инженерным специальностям, в том числе IT. Выпускники также выбирают сельское хозяйство, педагогику и медицину. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что число бюджетных мест по медицинским специальностям увеличено.

Подать заявление на поступление в высшие учебные заведения можно как в приёмной комиссии, так и онлайн или письмом по почте.

Высшие учебные заведения Рязани публикуют в соцсетях важную информацию для поступающих.

Рязанский государственный медицинский университет создал Telegram канал для абитуриентов, где будет оперативно размещаться информация о важных событиях университета, правилах приёма и другом. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина предлагает обучение по образовательным программам на базе 6 институтов и 4 факультетов. А ректор РГРТУ пообщается с абитуриентами онлайн 22 июня в 17 часов и в ходе прямой трансляции расскажет всё про приёмную кампанию этого года.