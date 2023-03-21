Пригожин заявил, что ВСУ могут ударить по Белгороду в апреле

Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин допустил удар ВСУ по Белгороду, написал портал Go31.ru.

«Высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории в районе Белгорода», – предположил предприниматель.

По его мнению, эскалация со стороны Украины может произойти в начале или середине апреля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не раз опровергал сведения о возможном наступлении украинских войск на регион.