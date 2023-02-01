Пригожин объяснил разницу между зачисткой и оперативным окружением

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, чем отличаются зачистка и оперативное окружение. Ответ шефа на запрос СМИ об оперативном окружении Бахмута опубликовала пресс-служба компании.
По словам Пригожина, зачистка начинается после того, как населённый пункт полностью перешёл под контроль.
При оперативном окружении под огневым контролем находятся все дороги в населённый пункт, пути снабжения войск. Бизнесмен отмечает, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет.
Когда город возьмут, журналисты об этом узнают.
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