Пригожин объяснил разницу между зачисткой и оперативным окружением

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, чем отличаются зачистка и оперативное окружение. Ответ шефа на запрос СМИ об оперативном окружении Бахмута опубликовала пресс-служба компании.

По словам Пригожина, зачистка начинается после того, как населённый пункт полностью перешёл под контроль.

— Нужно проверить жилой сектор, подвалы и другие места, где противник теоретически может прятаться и потом действовать как ДРГ, — рассказал он.

При оперативном окружении под огневым контролем находятся все дороги в населённый пункт, пути снабжения войск. Бизнесмен отмечает, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет.

Когда город возьмут, журналисты об этом узнают.