Среда, 1 февраля, 2023
7info

Пригожин объяснил разницу между зачисткой и оперативным окружением

На главнуюНовости мира

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, чем отличаются зачистка и оперативное окружение. Ответ шефа на запрос СМИ об оперативном окружении Бахмута опубликовала пресс-служба компании.

По словам Пригожина, зачистка начинается после того, как населённый пункт полностью перешёл под контроль.

— Нужно проверить жилой сектор, подвалы и другие места, где противник теоретически может прятаться и потом действовать как ДРГ, — рассказал он.

При оперативном окружении под огневым контролем находятся все дороги в населённый пункт, пути снабжения войск. Бизнесмен отмечает, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет.

Когда город возьмут, журналисты об этом узнают.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации