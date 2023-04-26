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Среда, 26 апреля, 2023

Пригожин о Бахмуте: не будет никаких «клещей» для ВСУ

Евгений Пригожин, скриншот видео
Евгений Пригожин, скриншот видео

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что бойцы компании почти взяли Артёмовск (Бахмут), добравшись до важнейшего перекрестка в городе.

По его словам, «вагнера» находятся рядом с этим перекрёстком, но даже в случае его взятия говорить о котле нельзя. 

— Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких «клещей» для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются, — заявил Пригожин. 

Дороги для переброски резервов у ВСУ есть, хоть они и простреливаются российскими силами. По ним противник перебрасывает войска ежедневно. 

Сообщения о блокировке прихода резервов Пригожин назвал сексуальными фантазиями. Он также призвал российских военных поднапрячься, чтобы «выровнять» информационную поляну к праздникам. 

Пригожин о Бахмуте: не будет никаких «клещей» для ВСУ

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