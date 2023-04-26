Пригожин о Бахмуте: не будет никаких «клещей» для ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что бойцы компании почти взяли Артёмовск (Бахмут), добравшись до важнейшего перекрестка в городе.
По его словам, «вагнера» находятся рядом с этим перекрёстком, но даже в случае его взятия говорить о котле нельзя.
Дороги для переброски резервов у ВСУ есть, хоть они и простреливаются российскими силами. По ним противник перебрасывает войска ежедневно.
Сообщения о блокировке прихода резервов Пригожин назвал сексуальными фантазиями. Он также призвал российских военных поднапрячься, чтобы «выровнять» информационную поляну к праздникам.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram