Пригожин о Бахмуте: не будет никаких «клещей» для ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что бойцы компании почти взяли Артёмовск (Бахмут), добравшись до важнейшего перекрестка в городе.

По его словам, «вагнера» находятся рядом с этим перекрёстком, но даже в случае его взятия говорить о котле нельзя.

— Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких «клещей» для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются, — заявил Пригожин.

Дороги для переброски резервов у ВСУ есть, хоть они и простреливаются российскими силами. По ним противник перебрасывает войска ежедневно.

Сообщения о блокировке прихода резервов Пригожин назвал сексуальными фантазиями. Он также призвал российских военных поднапрячься, чтобы «выровнять» информационную поляну к праздникам.