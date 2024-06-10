Понедельник, 10 июня, 2024

Пригожин назвал условие, при котором Лобода сможет вернуться в Россию

Автор: 7info

Опубликовано

Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что Светлана Лобода и другие звезды, покинувшие страну, не сумели своевременно оценить происходящее. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Прежде чем выйти в океан, вы должны понимать, куда дует ветер, чтобы рассчитать, достигнете ли вы нужной точки,» — сказал Пригожин. — «Лободе стоило сделать паузу. Каждый артист должен объединять людей.»

В шоу-бизнесе полагают, что будущее Лободы выглядит неутешительно. Некоторые считают, что, опасаясь дальнейшего упадка, она может вернуться в Россию. Пригожин озвучил условие, при котором это может произойти.

«Я за ней не слежу, но знаю, что ей запретили въезд в Россию на 50 лет, так что у нее нет другого выхода,» — продолжил Иосиф. — «Покаяться она, наверное, не сможет, потому что только сильный человек способен признать свои ошибки. Извинение не делает человека слабым. Если для Лободы и других, кто ошибся, это важно, они должны извиниться. Мы ориентируемся на Библию, где говорится: ‘Научитесь прощать, и будете прощены’. Если бы они признали свои ошибки, к ним бы отнеслись иначе. Но я боюсь, что гордыня не позволит многим это сделать.»

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