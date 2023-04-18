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Вторник, 18 апреля, 2023
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Пригожин: На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК «Вагнер» в Судане нет

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Фото: t.me/concordgroup_official

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста Матье Оливье, представляющего издание Jeune Afrique, о бойцах компании в Судане.

«Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно, сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК „Вагнер“, подчеркиваю ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК „Вагнер“. И сегодня нет ни одного. Я думаю, это главное, что вам нужно знать».

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