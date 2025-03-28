Приговор суда рязанцу, установившему камеру в кабинете, вступил в силу

Приговор Октябрьского районного суда, признавшего жителя Рязани виновным в незаконном обороте специальных технических средств слежки, вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Противоправную деятельность рязанца пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело в отношении него возбудили по ст. 138.1 УК РФ.

Следователи выяснили, что мужчина купил веб-камеру и незаконно разместил у себя в кабинете, чтобы наблюдать за помещением во время своего отсутствия.

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— Указанными действиями гражданин придал устройству функции специальных технических средств, запрещенных к свободному обращению на территории Российской Федерации, — говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ.

Какое решение вынес суд, не уточняется.