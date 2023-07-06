Четверг, 6 июля, 2023
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Приговор суда, оправдавшего рязанца по делу об убийстве, вступил в силу

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Фото: Рязанский областной суд

Приговор Рязанского областного суда по делу об убийстве вступил в законную силу, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

После апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 21 февраля 2023 в отношении гражданина Н.

16 февраля 2023 года коллегией присяжных заседателей в отношении него был вынесен оправдательный вердикт. Н. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Коллегия присяжных приняла единодушное решение о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем был вынесен оправдательный вердикт.

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