После апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 30 июня 2025 года. Михаила Шарапова признали виновным в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности.

Суд установил: с ноября 2022 года по май 2023 года подсудимый работал заместителем генерального директора АО «Рязаньмонтажзаготовка». Новый бухгалтер предприятия проверила документацию и выяснила, что Шарапов неоднократно действовал в ущерб интересам компании. Причинял материальный ущерб.

Генеральный директор предприятия обратился в суд для признания некоторых сделок ничтожными. Также подал заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности подсудимого и бывшего руководителя предприятия.

Испытывая личную неприязнь к тем, кто раскрыл его незаконные операции, Шарапов решил расправиться с ними. 18 июня 2024 года взял охотничье ружье, приехал на предприятие и застрелил бухгалтера и генерального директора.

Рязанский областной суд признал Михаила Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Назначил 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы на 1 год, которое он будет отбывать после основного срока.