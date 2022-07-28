Приговор рязанцу, убившему женщину в кафе, вступил в силу

Вступил в силу приговор по делу об убийстве в одном из кафе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвинительный приговор вынес Советский районный суд. Установлено, что в ноябре 2021 года нетрезвый мужчина, во время ссоры со знакомой женщиной, нанес ей удар складным ножом в шею. Пострадавшая умерла через несколько минут на месте происшествия.

— Осужденный активно способствовал расследованию преступления, в ходе судебного заседания вину в совершении убийства признал, в содеянном раскаялся, что было учтено ему при назначении наказания по ч.1 ст. 105 УК РФ, — говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.

Назначенный судом первой инстанции срок лишения свободы мужчина посчитал чрезмерно суровым и обжаловал. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы убийце предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.