Приговор рязанцу, убившему женщину в кафе, вступил в силу

Вступил в силу приговор по делу об убийстве в одном из кафе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Обвинительный приговор вынес Советский районный суд. Установлено, что в ноябре 2021 года нетрезвый мужчина, во время ссоры со знакомой женщиной, нанес ей удар складным ножом в шею. Пострадавшая умерла через несколько минут на месте происшествия.
Назначенный судом первой инстанции срок лишения свободы мужчина посчитал чрезмерно суровым и обжаловал. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы убийце предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.