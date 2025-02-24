Приглашаем на рыбалку! «Зелёный сад» проведёт областной чемпионат по подлёдному лову

Компания «Зелёный сад» объявила о проведении областного чемпионата по подлёдному лову. Принять участие в традиционных зимних соревнованиях могут как отдельные рыбаки, так и команды из 5-и человек, которые представляют рабочие коллективы организаций Рязанской области.

Большая зимняя рыбалка состоится 1 марта на Борковском затоне. Сбор участников — в 8.30. Проявить себя можно будет в номинациях: «первая рыба», «самая крупная рыба», «самая маленькая рыба», «самый быстрый ледобур», «самый крупный улов».

Победителей ждут денежные призы! Зарегистрироваться на участие в чемпионате нужно заранее. По всем вопросам звоните в отдел кадров ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-71.

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Возрастное ограничение 12+