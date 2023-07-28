Приезжие из Брянска до смерти избили мужчину в Москве

Злоумышленники в ходе конфликта подвергли мужчину и его знакомого избиению, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В процессе избиения они нанесли опасные удары 37-летнему мужчине, который был госпитализирован и скончался в больнице. Второй потерпевший был также доставлен в медицинское учреждение.

Двое приезжих из Брянска задержаны.

По решению Чертановского межрайонного прокурора уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган СК для дачи процессуальной оценки действиям злоумышленников по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С учетом позиции Чертановской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемых 2001 и 1996 г.р. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.