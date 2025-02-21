Приемный сын Сырского сравнил главкома ВСУ с псом

Главком ВСУ Александр Сырский готов служить любой власти, как «полковой пес», заявил в интервью «АиФ» его приемный сын Иван Сырский.
Собеседник издания отметил, что военный никогда не был фанатом Владимира Зеленского и служил при разных президентах. Главное для него — карьера, ради которой он готов на все.
Иван уточнил, что у главкома ВСУ нет никаких политических устремлений.
Пасынок Сырского добавил, что его отчим будет до последнего выполнять приказ и сбежит только с остальным руководством Украины, если ему прикажут.