Приемный сын Сырского сравнил главкома ВСУ с псом

Главком ВСУ Александр Сырский готов служить любой власти, как «полковой пес», заявил в интервью «АиФ» его приемный сын Иван Сырский.

Собеседник издания отметил, что военный никогда не был фанатом Владимира Зеленского и служил при разных президентах. Главное для него — карьера, ради которой он готов на все.

«Он никогда не говорил о какой-то политической идее. Если кто-то сменит Зеленского, Сырский будет также преданно, как полковой пес, служить новому президенту», — отметил Сырский.

Иван уточнил, что у главкома ВСУ нет никаких политических устремлений.

«Если вдруг будет пророссийский президент — Сырский будет служить ему», — сказал он. Реклама

Пасынок Сырского добавил, что его отчим будет до последнего выполнять приказ и сбежит только с остальным руководством Украины, если ему прикажут.