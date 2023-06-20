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Прием заявок на конкурс «Смарт Диалог» продлен до 30 июня

7info7

Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы», головная организация Центров управления регионами, приняли решение продлить прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». Представить свой проект в области здравоохранения, социальной политики и образования могут органы власти, представители бизнеса и НКО на платформе «Смартека» до 30 июня.

Как отметил заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин, данное решение было принято в связи с возросшей активностью лидеров проектов в последнюю неделю и запросом на предоставление дополнительного времени на подготовку заявок.

–Сейчас предварительную модерацию прошло 324 заявки. Среди них много сильных и интересных решений. Например, по направлению «Здравоохранение» — это тюменская практика управления лекарственными препаратами по системе Kanban. По треку «Социальная политика» — московский проект обучения и трудоустройства людей с инвалидностью «Будущее без ограничений», а в направлении «Образование» — проекты Башкирии и Мордовии по повышению качества школьного питания. Еще свыше 870 проектов находятся на стадии заполнения паспорта. За счет продления заявочной кампании авторы могут их доработать, а также успеть подать на конкурс другие управленческие решения», — отметил заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин.

На данный момент больше всего заявок от представителей региональных и муниципальных органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса поступило по направлению «Социальная политика» — 190. В «Образовании» принято 90 проектов, в «Здравоохранении» — 44.

— Петербургский международный экономический форум отчетливо показал, что в России сильно вырос запрос на отечественные идеи, инициативы, особенно в сфере управления. Заявки на «Смарт Диалог» продолжают поступать, и все они имеют стратегически важное значение для развития регионов. Совместно с АСИ мы решили продлить прием практик, чтобы собрать на платформе «Смартека» большую и качественную базу идей по направлениям социальной политики, здравоохранения и образования, — отметил директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов.

Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».
Победителей определят в 13 номинациях, сформированных на основе популярных запросов граждан в интернете. Среди них — обеспечение лекарствами, повышение качества работы скорой помощи, а также комфорт и безопасность в образовательных организациях. По каждому из этих вопросов предусмотрена своя номинация. С полным их списком можно ознакомиться по ссылке.

Победа в конкурсе даст возможность лидерам предложить свои проекты органам власти для внедрения и масштабировать их в пределах не только региона, но и страны. Например, один из участников конкурса — платформа автоматизации психодиагностики TestU.online уже используется в Рязанской области, Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Кузбассе, а также на новых территориях.  
Практики-победители также будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.

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