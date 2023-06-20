Прием заявок на конкурс «Смарт Диалог» продлен до 30 июня

Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы», головная организация Центров управления регионами, приняли решение продлить прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». Представить свой проект в области здравоохранения, социальной политики и образования могут органы власти, представители бизнеса и НКО на платформе «Смартека» до 30 июня.
Как отметил заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин, данное решение было принято в связи с возросшей активностью лидеров проектов в последнюю неделю и запросом на предоставление дополнительного времени на подготовку заявок.
На данный момент больше всего заявок от представителей региональных и муниципальных органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса поступило по направлению «Социальная политика» — 190. В «Образовании» принято 90 проектов, в «Здравоохранении» — 44.
Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».
Победителей определят в 13 номинациях, сформированных на основе популярных запросов граждан в интернете. Среди них — обеспечение лекарствами, повышение качества работы скорой помощи, а также комфорт и безопасность в образовательных организациях. По каждому из этих вопросов предусмотрена своя номинация. С полным их списком можно ознакомиться по ссылке.
Победа в конкурсе даст возможность лидерам предложить свои проекты органам власти для внедрения и масштабировать их в пределах не только региона, но и страны. Например, один из участников конкурса — платформа автоматизации психодиагностики TestU.online уже используется в Рязанской области, Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Кузбассе, а также на новых территориях.
Практики-победители также будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.