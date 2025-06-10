Причиной задержки поездов стала вынужденная остановка товарняка под Рязанью 

Причиной задержки семи пассажирских поездов в понедельник, 9 июня, стала вынужденная остановка товарного состава под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

— Сегодня в 17:15 на перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, — говорится в сообщении.

Из-за вынужденной остановки задерживались семь поездов южного направления.

Напомним, ранее появилось сообщение об инциденте в районе станции Денежниково. Пользователи соцсетей рассказали, что там попал под поезд мужчина. Официальная информация не поступала.