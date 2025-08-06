Причиной серьёзного пожара в Рязани стала непотушенная сигарета

Во вторник, 5 августа, в Рязани произошло два пожара. Причиной одного из них стало неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на Касимовском шоссе поступило в 00:52. В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники, 15 человек. Спасён и госпитализирован мужчина 1982 года рождения.

Квартира повреждена огнём на площади 2 квадратных метра, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

В 03:02 поступило сообщение о загорании автомобиля на Московском шоссе. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара оценили в 10 квадратных метров.