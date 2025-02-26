Причиной пожара в Рязани стало добавление спирта в горящий продукт

Причиной пожара в многоэтажке в 3-м Тракторном проезде в Рязани стало неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Расследование показало, что хозяйка квартиры во время приготовления пищи добавила в горячий продукт спирт. Это привело к воспламенению его паров. Огонь повредил квартиру на площади 6 квадратных метров.

В МЧС напомнили, что не стоит проводить различные манипуляции с легковоспламеняющимися жидкостями. При их использовании необходимо иметь первичные средства тушения.