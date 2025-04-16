Причиной крупного пожара под Рязанью мог стать оставленный без присмотра мангал

Причиной пожара в деревне Чарсуль Клепиковского района могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По предварительным данным, один из жителей готовил еду на открытом огне. Мангал, оставленный без присмотра, скорее всего и стал источником возгорания.

Ведётся проверка. Если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, виновному может грозить уголовная ответственность.

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МЧС напоминает, что на территории ряда населённых пунктов, включая Клепиковский район, введён особый противопожарный режим.