Среда, 16 апреля, 2025
17.6 C
Рязань
ПроисшествияГлавные новости

Причиной крупного пожара под Рязанью мог стать оставленный без присмотра мангал

Алексей Самохин

Причиной пожара в деревне Чарсуль Клепиковского района могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По предварительным данным, один из жителей готовил еду на открытом огне. Мангал, оставленный без присмотра, скорее всего и стал источником возгорания.

Ведётся проверка. Если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, виновному может грозить уголовная ответственность.

Реклама

МЧС напоминает, что на территории ряда населённых пунктов, включая Клепиковский район, введён особый противопожарный режим.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.