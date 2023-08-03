Четверг, 3 августа, 2023
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Причиной гибели рыбы в Рюминском пруду в Рязани назвали летний замор

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Гибель рыбы в Рюминском пруду у ЦПКиО Рязани произошла по естественной причине, из-за летнего замора, сообщила ГТРК «Ока» заместитель Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшанская.

По словам сотрудницы прокуратуры, показатель цветения воды в пруду повышен, установлена природная причина данного явления.

Мёртвую рыбу рязанцы обнаружили в воде, на берегу водоёма. Пробы воды взяли сотрудники Горветстанции.

ГТРК «Ока» в сюжете напомнила: в 2016 году начались работы по очистке водоёма, рабочие установили специальные фильтры. До сих пор работы по благоустройству пруда не завершены.

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