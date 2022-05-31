Price.ru: онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 году вырос в восемь раз

Среди российских интернет-пользователей в 2022 году более чем в восемь раз вырос спрос на смартфоны российских брендов, также потребители стали чаще отдавать предпочтение кнопочным телефонам. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), сравнив показатели спроса на данную категорию товаров в первом квартале 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

В первом квартале 2022 года онлайн-спрос на кнопочные телефоны среди российских потребителей вырос на 22% относительно аналогичного периода 2021 года. Заметно вырос спрос на российские смартфоны (+740%), например, Inoi, F+, BQ. Большинство моделей этих брендов — кнопочные. Одно из их главных преимуществ — низкая цена, которая практически не изменилась за последние три месяца (рост на некоторые модели составляет около 5-7%).

Так, средняя цена телефона BQ BQ-2817 Tank Quattro Power — 3 074 рубля, Texet TM-530R — 3 583 рубля, Texet TM-B227 — 2 108 рублей, BQ BQ-2430 Tank Power — 2 320 рублей, BQ BQ-2301 Comfort — 2 319 рублей, Vertex K208 — 3 256 рублей, Inoi 241 — 1 110 рублей, F+ B241 — 1 500 рублей.

«Оборот кнопочных телефонов вырос с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей в первом квартале 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это произошло за счет роста числа поступивших в продажу кнопочных устройств, а также из-за высокого спроса на отечественные устройства — аналитики Price.ru зафиксировали рост поисковых запросов на смартфоны российского производства более чем в 8 раз. Во втором квартале 2022 года рынок смартфонов перераспределится внутри ценовых сегментов, поскольку часть брендов, в частности Apple, Samsung, ZTE, объявила о приостановке поставок в Россию. Это еще более увеличит популярность кнопочных телефонов. Аналоговые устройства любимы россиянами, поскольку не могут так же легко, как смартфоны, собирать и делиться персональными данными своих владельцев. Также использование кнопочных мобильных телефонов отчасти оберегает от назойливой рекламы и мошенников», — отметила коммерческий директор Price.ru Ирина Коржакова.

Однако стоит отметить, что рост спроса на кнопочные телефоны не заменил интерес интернет-пользователей на смартфоны, который по-прежнему на высоте. Например, на смартфоны с объемом встроенной памяти 128 Гб отмечается довольно высокий рост онлайн-спроса — он составил 136%. На телефоны с памятью 256 Гб и 64 Гб спрос вырос на 76% и 40% соответственно. Также на 29% увеличился интерес россиян к смартфонам на андроиде, при этом на флагманские модели спрос вырос на 34%.

Кроме того, среди интернет-пользователей в первом квартале 2022 года стали популярнее смартфоны с 5G (+313%), китайские смартфоны (+103%) и смартфоны с ГЛОНАСС (+385%). Чуть меньше, но все же заметно, вырос спрос на камерофоны — на 55% и игровые смартфоны — на 34%.

Также увеличение спроса на 118% отмечается на телефоны до 1 000 рублей, при этом в целом к недорогим мобильным телефонам интерес вырос на 44%.