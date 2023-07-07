Пятница, 7 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

7info7

Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) за 6 месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом 6 июля на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

По словам Михаила Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы: гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ, — повысили лояльность частных клиентов. Готовность клиентов рекомендовать «Открытие» в этом году выросла почти на четверть, банк занимает по этому показателю третье место на рынке. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку «Открытие», к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4% до 1,2 трлн рублей. Интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, процессы отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов», — отметил Алексеев. Общий объем средств частных клиентов и юридических лиц в банке на 1 июля 2023 года составил 2,5 трлн рублей.

Темпы кредитования заметно выросли в этом году по всем направлениям бизнеса банка при особо заметном оживлении розничного кредитования: за январь-июнь 2023 года выдано кредитов почти на 190 млрд рублей. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, портфель кредитных карт — на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) — на 8% до 793 млрд рублей.

С начала 2023 года кредитный портфель юридических лиц банка «Открытие» показал рост на 4% до 1,6 трлн рублей. При этом объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов составил 168 млрд рублей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Ростех разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале

В рамках проекта базой центра выступит входящий в «Росэлектронику» Челябинский радиозавод «Полет».

В Липецке умер актёр Игорь Коробов

Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким артиста

Сергей Миронов рассказал, к чему приведёт падение рубля

Центробанк не сможет «почивать на лаврах» борца с инфляцией, махнув рукой на курс рубля.

Полиция обнародовала подробности ДТП с электросамокатом в рязанском ЦПКиО

Всё произошло 6 июля примерно в 20.45 на входе в парк со стороны улицы Братиславской.

Российский боец СВО прочитал стихотворение Сергея Есенина

Военнослужащий с позывным «Эверест» прочёл стихотворение «Исповедь хулигана» Сергея Есенина.

На пожаре в Тырнове погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило пожарным 7 июля в 00.51.

Десять детей попали в больницу после отдыха на пруду с алкоголем

По данным медиков, у семи юных пациентов в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

В рязанском ЦПКиО электросамокат сбил женщину с ребёнком

Женщина получила ссадины коленных суставов. Ребёнок пострадал серьёзнее

Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

Лето для пенсионеров, выезжающих ради «активного отдыха» на дачи, может нести в себе большую опасность из-за жары и чрезмерных нагрузок. Главная опасность связана с возникновением опасных сердечных заболеваний и состояний, в том числе инфаркта.

Экс-зампред ЦБ рассказал, достигнет ли доллар трёхзначного числа

Ослабление рубля в последние несколько недель связаны с колебаниями выше среднепрогнозного значения. Но это вовсе не негативный тренд.

Рязанцев предупредили о грозах, ливнях и граде

Неблагоприятные метеоявления, по сообщению синоптиков, ожидаются на протяжении дня до конца суток.

В Минтрансе ответили, возобновят ли маршрут из Рязани в Домодедово

В 2020 году перевозчик отменил маршрут до популярного аэропорта из-за снижения пассажиропотока.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации