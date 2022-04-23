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Суббота, 23 апреля, 2022

При взрыве шахты под Оренбургом погибли три человека

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При взрыве шахты под Оренбургом погибли три человека

Александр Ильин

При взрыве на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погибли три человека, сообщает прокуратура региона.

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Внештатная детонация вещества произошла на глубине 1,2 километра.

По факту происшествия прокуратура начала проверку.

«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

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