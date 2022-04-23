При взрыве шахты под Оренбургом погибли три человека

На главнуюНовости мираПри взрыве шахты под Оренбургом погибли три человека Александр Ильин23.04.2022 09:07 При взрыве на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погибли три человека, сообщает прокуратура региона.- Реклама - Внештатная детонация вещества произошла на глубине 1,2 километра.По факту происшествия прокуратура начала проверку.«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяПри пожаре на крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2