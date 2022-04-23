При взрыве шахты под Оренбургом погибли три человека

«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.