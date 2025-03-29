При ударе по фешенебельному гостиничному комплексу Bartolomeo в Днепропетровске, предположительно, погибли французские офицеры, пишет « Царьград ».

По предварительным данным, российские БПЛА «Герань» атаковали ресторанный зал минувшей ночью.

«Главный французский рассадник в Днепре разрушен. На месте возник сильный пожар», — говорится в публикации.

Как отметил координатор подполья Сергей Лебедев, погибших более тридцати, около десятка — иностранцы.

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По информации подполья, в бунгало у Днепра жили военные советники из НАТО, вечером в пятницу они пировали с сотрудниками СБУ и военными из ГУР Минобороны Украины.