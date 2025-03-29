При ударе по фешенебельному гостиничному комплексу Bartolomeo в Днепропетровске, предположительно, погибли французские офицеры, пишет «Царьград».
По предварительным данным, российские БПЛА «Герань» атаковали ресторанный зал минувшей ночью.
Как отметил координатор подполья Сергей Лебедев, погибших более тридцати, около десятка — иностранцы.
По информации подполья, в бунгало у Днепра жили военные советники из НАТО, вечером в пятницу они пировали с сотрудниками СБУ и военными из ГУР Минобороны Украины.