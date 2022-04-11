При ремонте по ОСАГО могут разрешить использование б/у запчастей

В Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование бывших в употреблении (б/у) деталей при ремонте по полису обязательной автогражданки (ОСАГО). А также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

- Реклама -

Использование китайских аналогов запчастей уже разрешено, однако ремонт деталями, бывшими в употреблении, требует более глубокого изучения, так как критерии их качества не определены. К тому же высоки риски новой поломки авто, причем в худшем случае — с ДТП, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Подорожание деталей и перебои с поставками будут увеличивать убыточность моторного страхования, подталкивая страховщиков поднимать цены по таким полисам. Однако важно не допустить неполноценного или опасного ремонта с деталями неудовлетворительного качества, отметили в Минфине.

Крупнейшие страховщики поддержали использование подержанных деталей в ремонте по ОСАГО. Сейчас нарушены логистические цепочки из-за санкций. Сроки поставки деталей остаются неопределенными, поэтому такую временную меру стоит разрешить, считает руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

- Реклама -

На текущий момент возможен дефицит некоторых запчастей, поэтому предложенное нововведение необходимо, уверен исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. При этом, по его мнению, клиенту стоит дать выбор формы возмещения, а на ремонт б/у запчастями сделать гарантию.