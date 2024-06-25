При поддержке РНПК школьники поучаствовали в экологическом просвет-лагере «Ель ГрЭКО»

Юные экологи детской общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 и ученики Турлатовской школы отправились в двухдневную смену экологического просвет-лагеря «Ель ГрЭКО», который находится в Калужской области. Поездка осуществилась благодаря поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

За два дня школьники познакомились с правилами раздельного сбора отходов, узнали основные принципы разумного потребления, побывали на экскурсии в Художественном МУзее МУсора «МУ МУ» и заглянули в Центр Активного Отдыха «ИГрачи».

«Мы получили незабываемые впечатления и узнали много нового, — рассказывает учитель географии школы № 47 Елена Енякина. — В музее много прямо-таки шедевров из неиспользуемых вещей. Мы узнали, как использовать на первый взгляд бесполезные вещи, чтобы они служили украшением и не занимали место на свалке. Приняли участие в мастер-классе по созданию таких вещей. Вечером в ходе викторины проверили себя на знание проблемы загрязнения планеты мусором. Оказалось, мы очень много не знаем — например, что памперс разлагается 500 лет, а бумага всего 5 лет. Дольше всего разлагается стекло — 1000 лет, но его легко перерабатывать. Узнали, как перерабатывают отходы в Калужской области и отметили, что у нас в области стоят одинаковые мусорные баки и почти не сортируются отходы. Мы прослушали лекции о сравнении экологичности целлофана (делают из целлюлозы) в сравнении с полиэтиленом (делают из нефтепродуктов). На последний тратится 10% всей добываемой нефти, и он разлагается 100 — 300 лет. Мы научились делать шопперы из старых футболок, сувениры-магниты из бутылочных крышечек, значки и броши — из отходов кожи и текстиля. Нам показали, как сделать стильную упаковку из журнальной странички или газетного листа. Мы очень многому научились и теперь можем научить других обращению с отходами и вторсырьем».

Рязанская НПК активно ведет экопросветительскую работу среди молодежи. При поддержке завода школьники и студенты совершают экологические и исследовательские экспедиции по изучению особенностей природы родного края, участвуют в экологических уроках.