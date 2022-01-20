При поддержке Рязанской НПК Радиотехнический университет провёл ремонт входной группы и установил уличный светодиодный экран

Центральную входную группу корпуса РГРТУ имени В. Ф. Уткина удалось отремонтировать благодаря поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть»). Также на здании вуза появился светодиодный видеоэкран, который транслирует актуальную информацию для преподавателей, студентов и абитуриентов.

Здание РГРТУ введено в эксплуатацию 60 лет назад и нуждалось в обновлении. На выделенные средства отшлифована и побелена мраморная лестница в 4 этажа, отлакированы перила, заменены потолки. Обновлённая акустическая система работает с выходом в актовый зал и аудитории. Также удалось встроить в стену электрический щит.

Сейчас РГРТУ имени В. Ф. Уткина – один из ведущих технических вузов страны в сфере подготовки специалистов по различным техническим специальностям. В 2011 году совместно с рязанским нефтезаводом вуз открыл базовую кафедру «Химическая технология», которая готовит кадры для нефтехимической отрасли. Ежегодно выпускниками кафедры становятся порядка 20 человек, большинство из них идут работать на Рязанскую НПК. Предприятие активно содействует образовательному процессу: нефтезаводчане читают студентам лекции, проводят у них практику, консультируют в процессе написания и защиты выпускных работ. В настоящее время на направлении обучается более 250 студентов. Занятия проходят по трём формам: очная, вечерняя и заочная, в том числе и по программе магистерской подготовки. Лучшие студенты получают от нефтезавода корпоративные стипендии.

Ранее предприятие оказало финансовую поддержку вузу в оснащении трёх лаборатории кафедры «Химическая технология» современной техникой. Отметим, что Рязанская НПК регулярно помогает учебным заведениям региона. На выделенное финансирование ремонтируются учебные классы, обновляется оборудование. В зоне ответственности предприятия – медицинские и культурные учреждения региона, посёлок Турлатово, а также Окский природный биосферный заповедник. В прошлом году благодаря поддержке Рязанской НПК в регионе высажено более 600 саженцев деревьев.