При поддержке «Единой России» в Рязани начал работу «Поезд здоровья»

Цель инициативы — улучшить раннюю диагностику заболеваний и повысить доступность медицинской помощи для рязанцев. В первую очередь, проживающих в активно застраивающихся микрорайонах города.

Как отмечает ректор Рязанского медуниверситета, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин, областной центр стремительно развивается. К сожалению, часть микрорайонов застраивалась без четкого плана, что привело к нехватке социальной инфраструктуры, в частности, медицинских учреждений.

В рамках работы по развитию системы здравоохранения в Рязани при поддержке «Единой России» в конце 2025 года в Дашково-Песочне появится новый восьмиэтажный филиал поликлиники с травмпунктом. Запланировано возведение в этом же микрорайоне и нового здания детской поликлиники на 400 посещений в смену. Участок под строительство уже определен. В поликлинике также будет размещен детский травмпункт. Включена в план работы и новая поликлиника в поселке Шлаковый. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Это позволит избавиться от очередей и обеспечить возможность своевременной записи к врачам.

Чтобы снизить остроту проблемы до завершения строительства объектов, принято решение запустить «Поезд здоровья». Это передвижной медицинский центр, оснащенный лабораторией и диагностическим оборудованием. Проект успешно зарекомендовал себя в районах области: за 6 месяцев текущего года проведено более 18 выездов, осмотрены почти 2 тысячи человек. Специалисты отмечают, что подобные примеры оказания медпомощи в шаговой доступности реализуются в других крупных городах России, где ведется активное жилищное строительство.

Проект «Поезд здоровья» стартовал в Рязани 22 августа. Жители областного центра получили возможность проконсультироваться у узких специалистов — кардиолога, терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога, эндокринолога, педиатра. Есть возможность пройти обследование на аппаратах ФЛГ и маммографе.

Как рассказали в управлении дополнительных мер соцподдержки и социальной помощи администрации Рязани, проект востребован у жителей. Только в первый день работы автопоезда в поселке Борки медосмотр прошли более 110 человек. Все получили рекомендации для дополнительного обследования и лечения. Начальник управления Инна Монахова отметила, что для жителей отдаленных микрорайонов такая возможность посетить медицинских специалистов очень удобна. Обследование общедоступно, записываться к специалистам не нужно — достаточно просто прийти в мобильный пункт.

«Главная задача системы здравоохранения — предотвратить заболевание, а не лечить его запущенные формы, — считает координатор партийного проекта „Здоровое будущее“ Роман Калинин. — Учитывая тенденции развития города, необходимо создавать многофункциональные поликлинические учреждения с сетью офисов врачей общей практики. Наша цель — повысить доступность квалифицированной медицинской помощи для всех рязанцев, вне зависимости от места проживания. Уверен, этот вопрос станет одним из приоритетных для депутатов Рязанской городской Думы следующего созыва».

В течение этой недели «Поезд здоровья» на территории Рязани будет работать по следующим адресам (с 9.00 до 15.00):