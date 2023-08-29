Вторник, 29 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

При поддержке «Единой России» в Рязани начал работу «Поезд здоровья»

7info

Цель инициативы — улучшить раннюю диагностику заболеваний и повысить доступность медицинской помощи для рязанцев. В первую очередь, проживающих в активно застраивающихся микрорайонах города.

Как отмечает ректор Рязанского медуниверситета, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин, областной центр стремительно развивается. К сожалению, часть микрорайонов застраивалась без четкого плана, что привело к нехватке социальной инфраструктуры, в частности, медицинских учреждений.

В рамках работы по развитию системы здравоохранения в Рязани при поддержке «Единой России» в конце 2025 года в Дашково-Песочне появится новый восьмиэтажный филиал поликлиники с травмпунктом. Запланировано возведение в этом же микрорайоне и нового здания детской поликлиники на 400 посещений в смену. Участок под строительство уже определен. В поликлинике также будет размещен детский травмпункт. Включена в план работы и новая поликлиника в поселке Шлаковый. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Это позволит избавиться от очередей и обеспечить возможность своевременной записи к врачам.

Чтобы снизить остроту проблемы до завершения строительства объектов, принято решение запустить «Поезд здоровья». Это передвижной медицинский центр, оснащенный лабораторией и диагностическим оборудованием. Проект успешно зарекомендовал себя в районах области: за 6 месяцев текущего года проведено более 18 выездов, осмотрены почти 2 тысячи человек. Специалисты отмечают, что подобные примеры оказания медпомощи в шаговой доступности реализуются в других крупных городах России, где ведется активное жилищное строительство.

Проект «Поезд здоровья» стартовал в Рязани 22 августа. Жители областного центра получили возможность проконсультироваться у узких специалистов — кардиолога, терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога, эндокринолога, педиатра. Есть возможность пройти обследование на аппаратах ФЛГ и маммографе.

Как рассказали в управлении дополнительных мер соцподдержки и социальной помощи администрации Рязани, проект востребован у жителей. Только в первый день работы автопоезда в поселке Борки медосмотр прошли более 110 человек. Все получили рекомендации для дополнительного обследования и лечения. Начальник управления Инна Монахова отметила, что для жителей отдаленных микрорайонов такая возможность посетить медицинских специалистов очень удобна. Обследование общедоступно, записываться к специалистам не нужно — достаточно просто прийти в мобильный пункт.

«Главная задача системы здравоохранения — предотвратить заболевание, а не лечить его запущенные формы, — считает координатор партийного проекта „Здоровое будущее“ Роман Калинин. — Учитывая тенденции развития города, необходимо создавать многофункциональные поликлинические учреждения с сетью офисов врачей общей практики. Наша цель — повысить доступность квалифицированной медицинской помощи для всех рязанцев, вне зависимости от места проживания. Уверен, этот вопрос станет одним из приоритетных для депутатов Рязанской городской Думы следующего созыва».

В течение этой недели «Поезд здоровья» на территории Рязани будет работать по следующим адресам (с 9.00 до 15.00):

  • 29 августа — школа № 38 (п. Соколовка, ул. Связи, д. 17а);
  • 30 августа — школа № 32 (п. Солотча, ул. Владимирская, д. 32а);
  • 2 сентября — детский сад № 23 (п. Ворошиловка, ул. 1-я Красная, д. 32).

Новости партнёров

Читайте также

Новости партнёров

Read Now

Прощание с Владимиром Бочковым пройдёт 31 августа в Доме печати

Прощание начнётся в 11 часов, в 12.00 начнётся отпевание в Николо-Ямском храме Рязани.

В Сасове простились с погибшим во время СВО гвардии сержантом Гореловым

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей.

Фигуристки рассказали о странном мужчине у «Чкалов-арены», где тренировалась Горбачёва

О незнакомце рассказала воспитанница спортсооружения, где занималась пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва.

В центре Рязани отключат холодную воду 30 августа

Причина отключения — ремонтные работы МП «Водоканал города Рязани».

Мотоциклист без прав врезался в автомобиль на Московском шоссе Рязани

Мотоциклист, получивший травмы, доставлен в больницу.

Вице-губернатор Бранов пообещал хорошие новости о строительстве школ в Рязани

Пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

Рязанцы стали чаще отдыхать за границей — исследование

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

В Подмосковье женщины пытались изгнать демона из пса

По данным источника, добрый пёс жил на пилораме, на людей не нападал.

Стала известна причина избиения мужчины на Михайловском шоссе

Молодого парня жестоко избили мужчины. У одного нападавшего заметили пневматический пистолет.

Ветерану ВОВ из Рязани исполнился 101 год

Во Дворе дома Козлова прошёл праздничный концерт.

Подрядчик устранит недостатки благоустройства пруда в Дашково-Песочне

По словам Ромодина, работы ведутся в рамках нацпроекта, постоянно контролируются администрацией города. Срок окончания — 15 октября.

Эксперт назвала причину отравления арбузами

Отравления арбузами встречаются двух видов: из-за неправильного хранения и использования химии.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации