При падении самолёта в Ейске погибла семья из семи человек

Из пятнадцати погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске семеро оказались из семьи Ищенко, сообщает РЕН ТВ.

Погибли супруги, четверо их детей, а также брат главы семьи.

Родственница погибших Нина Коновалова рассказала журналистам, что в этот день сложилась редкая ситуация, когда вся семья собралась вместе.

Глава семьи Александр много работал, его супруга Галина трудилась до 18:00 в детском садике, их дочь работала кассиром в местном супермаркете с графиком два через два до 22:00. Но именно 17 октября в квартире собрались все, и даже старший брат Александра — 60-летний Андрей.

В этот день все собрались вместе, включая двух детей, которых забрали из садика.

По данным РИА Новости, семью похоронят в четверг на Новом кладбище в Ейске. С похоронами поможет местная администрация.

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