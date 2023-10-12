При падении БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребёнок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трёх человек при падении беспилотника в Белгороде. Утро 12 октября глава региона назвал тяжёлым для всех.

Украинский БПЛА самолётного типа, сбитый ПВО, упал на окраине города. По словам Гладкова, фактически уничтожено 2 жилых дома, повреждены строения и автомобили. Погибли мужчина, женщина, ребёнок.

Ещё 2 человека попали в больницу, пациенты находятся в крайне тяжёлом состоянии. О полученных людьми травмах сообщалось ранее.

Из-за гибели людей в Белгороде перенесут несколько мероприятий. Губернатор выразил надежду, что люди поймут это решение.

— Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь, — написал Гладков в телеграм-канале.

Фото: t.me/vvgladkov