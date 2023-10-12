Четверг, 12 октября, 2023
На главнуюНовости мира

При падении БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребёнок

7info
Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трёх человек при падении беспилотника в Белгороде. Утро 12 октября глава региона назвал тяжёлым для всех.

Украинский БПЛА самолётного типа, сбитый ПВО, упал на окраине города. По словам Гладкова, фактически уничтожено 2 жилых дома, повреждены строения и автомобили. Погибли мужчина, женщина, ребёнок.

Ещё 2 человека попали в больницу, пациенты находятся в крайне тяжёлом состоянии. О полученных людьми травмах сообщалось ранее.

Из-за гибели людей в Белгороде перенесут несколько мероприятий. Губернатор выразил надежду, что люди поймут это решение.

— Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь, — написал Гладков в телеграм-канале.

При падении БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребёнок
Фото: t.me/vvgladkov

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах