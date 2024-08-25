В соцсети X обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова.

Многие пользователи пишут политику сообщения с оскорблениями.

«Отпусти Дурова, ***** (представитель нетрадиционной ориентации. – Прим. Ред.)», – говорится в публикации.

Гневные комментарии появились под постом Макрона, посвященного Дню независимости Украины.

В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.