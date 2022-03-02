Ночью 2 марта президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу. Обычно заявления касаются в основном внутренней повестки, но сегодня Байден начал с России и Украины, отмечает РИА новости.

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Президент ещё раз подчеркнул, что американские войска не будут воевать с российскими. США поддержит Украину финансово — говорилось о миллиарде долларов.

Власти США приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов.

Будет создана группа, которая займётся расследованиями в отношении крупных российских предпринимателей.

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Байден уверен, что экономика России шатается из-за Путина, сам президент нашей страны изолирован больше, чем когда-либо. Украинский конфликт сделает Россию слабее, а весь мир сильнее.

Всего он упомянул Россию 18 раз, Путина — 12, Украину — 9, Зеленского — 2.