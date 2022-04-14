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Четверг, 14 апреля, 2022

Президент США Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

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Президент США Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Александр Ильин
Джо Байден, фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил о готовности лично поехать на Украину. Видеозапись брифинга политика опубликована на YouTube-канале Bloomberg.

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В ответ на вопрос журналиста, поедет ли кто-то из администрации американского президента в Киев, Байден сказал, что решение по этому вопросу сейчас принимается. 

Журналист поинтересовался, кого именно он направит, после чего Байден спросил: «Вы готовы отправиться?». Другой корреспондент уточнил: «А вы?». Президент ответил положительно. 

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что сейчас обсуждается вопрос отправки представителя администрации США на Украину, передаёт телеканал CNN.

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