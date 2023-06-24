Президент России поблагодарил  Лукашенко

Рязанец Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер». - Я глубоко возмущён всем происходящим. Ни у кого не должно быть никаких сомнений, даже тени сомнений не должно быть, что мы выполним любой приказ нашего верховного главнокомандующего. Своё личное отношение я уже выразил несколько дней назад желанием поехать...