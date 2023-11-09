Четверг, 9 ноября, 2023
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Президент назначил судей в Рязанской области

7info
Фото: vk.com/sudpress62

Председателем Рязанского районного суда назначен Красильников Максим Игоревич, Сасовского районного суда — Филаткина Татьяна Анатольевна. Указ о назначениях судей президент России Владимир Путин подписал 8 ноября.

Марина Александровна Долгополова, Светлана Юрьевна Свирина, Светлана Викторовна Солдатова назначены судьями Рязанского областного суда.

Президент назначил в Рязанской области:

судьей Касимовского районного суда Егорцеву Юлию Александровну

судьей Московского районного суда г. Рязани Кочергину Елену Сергеевну

судьей Октябрьского районного суда г. Рязани Шутову Веру Валентиновну

судьей Рыбновского районного суда Стриху Алексея Евгеньевича

судьей Рязанского районного суда Кураеву Светлану Евгеньевну

судьей Сасовского районного суда Харламова Олега Игоревича

судьей Советского районного суда г. Рязани Фольовчука Иосифа Иосифовича.

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