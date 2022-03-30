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Среда, 30 марта, 2022

Президент Южной Осетии заявил о намерении предпринять шаги для вступления в состав России

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Президент Южной Осетии заявил о намерении предпринять шаги для вступления в состав России

7info

В ближайшее время Южная Осетия предпримет необходимые шаги для вступления в состав России, заявил 30 марта президент республики Анатолий Бибилов.

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По его словам, объединение с Россией — стратегическая цель, чаяние народа республики.

— Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время, — сказал Бибилов.

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