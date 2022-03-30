Президент Южной Осетии заявил о намерении предпринять шаги для вступления в состав России

В ближайшее время Южная Осетия предпримет необходимые шаги для вступления в состав России, заявил 30 марта президент республики Анатолий Бибилов.
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По его словам, объединение с Россией — стратегическая цель, чаяние народа республики.
В ближайшее время Южная Осетия предпримет необходимые шаги для вступления в состав России, заявил 30 марта президент республики Анатолий Бибилов.
По его словам, объединение с Россией — стратегическая цель, чаяние народа республики.
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